Улан-Удэ, 10 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Бурятия в меньшей степени зависит от введённых ограничений со стороны западных стран. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, выразив надежду, что регион переживёт сложное время с минимальными потерями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

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По его словам, несмотря ни на что республика планирует в этом году увеличить объёмы посевных площадей. Семена зерновых культур, а также картофеля и других овощей имеются в достаточном объёме.

«Мы будем максимально ускорять и помогать инвесторам в строительстве овощехранилища на территории Бурятии, а также тепличного хозяйства в Гусиноозерске», — отметил он в своём инстаграм-канале.

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