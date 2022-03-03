Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В Бурятии создан оперативный штаб по поддержке экономики в условиях действия антироссийских санкций. Об этом написал на своей странице в «Телеграм» глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча главы Бурятии Алексея Цыденов с предпринимателями Правительство Бурятии

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В состав штаба войдут представители крупных предприятий, федеральных структур и депутаты регионального Заксобрания.

Добавим, что ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин представил меры поддержки предпринимателей. Так, вводится мораторий на плановые проверки бизнеса, сохраняется льготная ставка 3% в программе «ФОТ 3.0» и так далее.

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