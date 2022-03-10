Астана, 10 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 304 101 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 278 687 человек, в том числе 1007 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 804 носителя коронавируса, в том числе в стационарах разместили 1250 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 641 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было два таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 87 выявленных заражений коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 290 человек. Были выявлены три случая смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.