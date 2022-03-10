Луганск, 10 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В освобождённых районах Луганской Народной Республики дети будут учиться по учебникам, где героями будут защитники страны. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

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«Будем учиться по программе, по которой мы все с вами учились. Будет нормальная история, в которой герои — наши с вами предки, наши с вами деды, которые защищали страну. Не будет там Бандеры», — заявил Пасечник на встрече с жителями станицы Луганской.

Ранее населённый пункт освободила Народная милиция ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под свой контроль большую часть республики и окружают оставшиеся под контролем киевских боевиков населенные пункты.