Вашингтон, 10 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Обвинения России в адрес Соединенных Штатов о разработке биологического оружия на Украине — это «дезинформация», заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что Соединенные Штаты и Украина ведут деятельность по химическому и биологическому оружию на Украине. Как мы уже говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои собственные ужасные действия в Украине», — говорится в заявлении Прайса.

По его словам, США якобы выполняют свои обязательства по Конвенциям о химическом и о биологическом оружии, не обладают таким оружием и нигде его не разрабатывают, «в отличие от России».

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что на Украине существовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий, заказчиком работ для которой было Управление минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA), где могли вестись работы по созданию биологического оружия.

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