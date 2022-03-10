Москва, 10 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Платёжные системы Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт с 10 марта. Такое решение компании приняли в связи с проведением спецоперации России на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

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На территории России карты этих платежных систем продолжат работать. Однако в других странах и интернет-магазинах выпущенные в России карты принимать перестанут.

По данным Центрального банка России, три четверти выпущенных в России банковских карт — это карты платёжных систем Visa и MasterCard.

Как сообщало ИА REGNUM, также в России с 10 марта перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Pay.