Берлин, 10 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Германия и другие страны Европейского союза окажут всестороннюю поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине. Об этом глава германского МИД Анналена Бербок заявила 9 марта перед отъездом в турне по странам Западных Балкан, сообщает пресс-служба её ведомства.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

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Она отметила, что Молдавия, соседствующая с Украиной, острее других ощущает последствия происходящих в этой стране событий. Бербок пояснила, что намерена составить «прямую картину ситуации на местах», чтобы понять, как именно поддержать молдавское правительство.

«Молдавия может рассчитывать на немецкую и европейскую солидарность», — пообещала Бербок.

Ранее в германском МИД проинформировали, что на этой неделе Бербок посетит Боснию и Герцеговину, Косово, Сербию и Молдавию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что экономика страны серьёзно пострадает, если Кишинёв присоединится к антироссийским санкциям.

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