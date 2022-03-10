Баку, 10 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 9 марта выявили 126 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3942 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

За время пандемии в стране выявили 789 883 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 777 396 человек, в том числе 882 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 2929 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9558 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 276 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 4142 тестов. Выздоровевшими медики признали 808 человек. Смерть наступила у 16 пациентов с диагнозом COVID-19.