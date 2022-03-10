Вашингтон, 10 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере 1,4 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении МВФ.

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В организации уточнили, что помощь предоставляется для срочных финансовых потребностей и для смягчения экономических последствий «войны». Также в заявлении подчёркивается, что поток беженцев превысил 2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оказать помощь Украине решил Всемирный банк.