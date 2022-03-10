Брюссель, 10 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Ситуация на Чернобыльской АЭС обсуждалась в ходе разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом глава европейской дипломатии сообщил 9 марта на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Боррель назвал «очень тревожной» обстановку вокруг объекта. Он также призвал Россию обеспечить безопасность ядерной инфраструктуры Украины. Кроме того, он попросил Гросси о полной поддержке со стороны МАГАТЭ в поиске практических решений в ситуации, сложившейся вокруг АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала на своей странице в Twitter о необходимости обеспечить безопасность и сохранность атомных электростанций на Украине. 9 марта украинские боевики атаковали подстанцию и линии электропередач, которые питают Чернобыльскую АЭС. Российским специалистам пришлось экстренно перевести станцию на питание от резервных источников энергии.