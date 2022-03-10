Сухум, 10 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 9 марта в ходе 240 исследований выявили 108 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 70 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 23 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 610 носителей SARS-CoV-2. Из них 47 523 человека признали выздоровевшими, в том числе 208 — за последние сутки. За всё время 661 пациент с диагнозом COVID-19 скончался, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследования на коронавирус. 7 марта в республики сообщили о выявлении за сутки 98 носителей SARS-CoV-2 в результате 298 исследований. За сутки зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 311 человек.