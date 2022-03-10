Москва, 10 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генеральную прокуратуру. В него вошли IBM, Apple, IKEA — всего около 60 компаний, пишет 10 марта газета «Известия».

Francis Bourgouin Ресторан McDonald's. Санкт-Петербург

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Перечень подготовила организация «Общественная потребительская инициатива». В него включены компании, которые объявили о прекращении работы в России, но не предоставили гарантии потребителям. Это Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и десятки других фирм.

Руководитель общественной организации Олег Павлов рассказал, что список бдует пополняться. К работе над ним привлекут правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил Павлов.

Иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России — такова позиция властей, добавил он. По словам Павлова, включение в антисанкционный черный список означает для компании возможный арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества, а также привлечение к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд компаний заявили об уходе из России на фоне российской военной спецоперации на Украине. Операция направлена на защиту республик Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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