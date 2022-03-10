Вашингтон, 10 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. За вывод мирных жителей из зоны боевых действий в ходе военной спецоперации ВС РФ по защите Донбасса ответственна только Россия. Об этом 9 марта заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. State Department Тони Блинкен

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«Мы призываем Кремль немедленно позволить украинскому гражданскому населению безопасно покинуть населенные пункты, которые находятся под осадой. На каждой стране лежит ответственность за то, чтобы присоединиться к нам и оказать нажим на Москву. Но не надо требовать, чтобы обе стороны обеспечивали эвакуацию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Афганистане и на Украине, обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей встречи в Вашингтоне.