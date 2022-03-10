Дакар, 10 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Глава Сенегала Маки Салл доволен итогами переговоры с президентом России Владимиром Путиным, касавшихся специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сенегальский лидер написал 9 марта на своей странице в Twitter.

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

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Салл, который также занимает пост председателя Африканского союза (АС), поприветствовал готовность Путина поддерживать диалог с Киевом для урегулирования ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Владимир Путин заявил, что российские военные сражаются на Украине за будущее России, поскольку настоящей угрозой для РФ стали неонацистские устремления Киева.