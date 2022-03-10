Вашингтон, 10 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Любые незаконные работы в области военной биологии призвал немедленно свернуть власти США посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Такое заявление дипломат сделал 9 марта, отвечая на вопросы журналистов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

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По мнению Антонова, общая нервозность высказываний американских представителей на тему военно-биологической программы у границ России может свидетельствовать о серьёзной обеспокоенности раскрытием истины о проводимых работах.

Глава диппредставительства России в Вашингтоне призвал правительство Соединённых Штатов немедленно свернуть все незаконные работы в области военной биологии, включая те, что проводятся на территории постсоветского пространства.

Кроме того, Антонов напомнил, что США являются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до настоящего времени не выполнившей свои международные обязательства. В связи с этим дипломат добавил, что Вашингтону желательно ускорить сроки уничтожения национальных запасов химоружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не занимаются разработками биологического и химического оружия. Все утверждения об этом с российской стороны она назвала «заведомо ложными» и предположила, что Россия попытается сама прибегнуть к использованию такого оружия, либо осуществить подобную операцию под чужим флагом.