Лондон, 10 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Все экзамены в России отменены международной системой оценки знания английского языка IELTS. Об этом 10 марта сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо IELTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

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«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — указывается в письме.

Также компания предлагает клиентам из РФ оперативно перенести уплаченные за экзамен деньги и курсы по подготовке к нему, так как если этого не будет сделано, средства будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмены в США приняли законопроект, предусматривающий запрет на импорт нефти, угля и газа из России.