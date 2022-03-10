Вашингтон, 10 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Решение приостановить все свои рекламные кампании на территории России и Белоруссии приняла американская компания Mars, которая производит корма для животных и продукты питания. Об этом говорится в заявлении президента организации Гранта Рида, опубликованном 10 марта на ее сайте.

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Кроме того, компания временно прекращает инвестиции в проекты в РФ. Mars выпускает кондитерские изделия под марками Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix, M&M's, Skittles, жевательные резинки Orbit и Wrigley's, а также корма для домашних животных Pedigree, Royal Canin, Sheba и Whiskas.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отказе от инвестиций и рекламы в России объявила швейцарская корпорация Nestle, которая производит продукты питания.