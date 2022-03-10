Вашингтон, 10 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Ответные меры последуют со стороны США в случае, если Россия будет вести конфискацию собственности американских компаний, покинувших российский рынок из-за санкций Запада за военную операцию ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 10 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

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По словам Псаки, Вашингтон приветствовал такого рода действия ушедших из России американских компаний и не подталкивал их к таковым.

«Если они (российские власти. — ред.) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмены в США приняли законопроект, предусматривающий запрет на импорт нефти, угля и газа из России.