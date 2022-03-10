Астана, 10 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Экспорт нефти из Казахстана продолжает осуществляться без каких-либо ограничений, заявил глава казахстанского минэнерго Булат Акчулаков в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, все работает в штатном режиме», — заявил он.

Акчулаков добавил, что ведомство продолжает следить за ситуацией на нефтяном рынке. По его словам, никто из импортеров казахстанской нефти не отказался от поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист газеты The Financial Times Джеймс Полити заявил, что запрет на поставки российской нефти, введенный Соединенными Штатами, не затронет Казахстан. По его словам, запрет не распространяется на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который поставляет казахстанскую нефть через территорию России.