Конгресс США принял законопроект о запрете поставок энергоносителей из РФ
Вашингтон, 10 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий запрет на импорт нефти, угля и газа из России, приняли конгрессмены в США. Трансляция голосования велась 9 марта на сайте нижней палаты Конгресса США.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»
В принятый законопроект, кроме запрета на поставки энергоносителей из России и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор, вошёл и пакет мер по заморозке участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).
Напомним, ранее указ о запрете импорта энергоносителей из России и любых инвестиций в российский энергетический сектор подписал президент США Джозеф Байден. Законопроект предполагает запрет на поставки российских нефти, газа и угля.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США исключили уран при запрете на импорт энергоносителей из России.