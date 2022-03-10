Вашингтон, 10 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий запрет на импорт нефти, угля и газа из России, приняли конгрессмены в США. Трансляция голосования велась 9 марта на сайте нижней палаты Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

В принятый законопроект, кроме запрета на поставки энергоносителей из России и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор, вошёл и пакет мер по заморозке участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, ранее указ о запрете импорта энергоносителей из России и любых инвестиций в российский энергетический сектор подписал президент США Джозеф Байден. Законопроект предполагает запрет на поставки российских нефти, газа и угля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США исключили уран при запрете на импорт энергоносителей из России.