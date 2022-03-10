Луганск, 10 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Шесть населенных пунктов в Луганской Народной Республике были обстрелены в ночь на 10 марта украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В результате обстрелов поселка Голубовское повреждена линия электропередач, из-за чего без электроснабжения остались Голубовское и населенный пункт Донецкий. Кроме того, в поселке Первомайск пострадала местная жительница и был поврежден газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта украинские боевики обстреляли минами калибром 120 миллиметров город Горловка и поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.