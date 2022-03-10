Москва, 10 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Сегодня, 10 марта, на пленарном заседании Государственной думы парламентарии обсудят этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Планируем провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать», — отметил Володин в телеграм-канале.

Накануне депутаты обсудили предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, которые предоставят правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

«Законопроект также обсудим с правительством и рассмотрим в приоритетном порядке. Решение позволит защитить наших граждан от роста цен», — подчеркнул он.

По убеждению Володина, дефицита товаров в России нет.