Горловка, ДНР, 10 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Минометный обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике совершили вооруженные формирования Украины, 10 марта сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Украинские боевики выпустили в направлении населенного пункта пять мин калибром 120 миллиметров. Огонь велся со стороны поселка Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта вооруженные силы Украины обстреляли минами калибром 120 миллиметров поселок Пантелеймоновка в ДНР.