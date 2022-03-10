Донецк, 10 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины совершили артиллерийский обстрел поселка Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Огонь велся со стороны населенного пункта Верхнеторецкое минами калибром 120 миллиметров. Всего было выпущено шесть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли поселок Доломитное (ДНР) минами калибром 120 миллиметров со стороны населенного пункта Новолуганское.