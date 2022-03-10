Вашингтон, 10 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Пакет финансирования американского правительства на 2022 финансовый год в размере $1,5 трлн одобрен Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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В принятом документе также прописано выделение Киеву гуманитарной, военной и экономической помощи на общую сумму, составляющую почти $14 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта руководитель Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США и власти Украины будут прикладывать усилия для максимального затягивания специальной военной операции РФ на Украине, стремясь перевести ее в формат позиционных боев.