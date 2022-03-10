Тегеран, 10 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 9 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 138 433, причем 173 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 173 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 138 433 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 5 008 новых случаев заражения COVID-19, при этом 911 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 754 234 пациента из общего числа 7 107 167 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3265 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 338 092 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 935 842 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.