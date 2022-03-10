Ла-Пас, 10 марта, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Украинские нацисты убили несколько тысяч пророссийских граждан Украины, что является преступлением против человечности. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

Kremlin.ru Эво Моралес

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«Есть еще расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских граждан. Это преступление против человечности. Где СМИ, осуждающие эти факты?», — цитирует его РИА Новости.

Моралес добавил, что причиной обострения на Украине стала агрессивная политика экспансии со стороны НАТО и США. По его словам, таким образом Вашингтон пытался окружить Россию враждебными государствами. При этом, считает Моралес, западные СМИ проявляют лицемерие, когда умалчивают о гибели людей от рук украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эво Моралес назвал Соединенные Штаты страной с двойными стандартами. По его мнению, разговоры Вашингтона о свободе происходят на фоне увеличения продаж оружия и расширения НАТО.