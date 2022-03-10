Берлин, 10 марта, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Безопасность и сохранность атомных электростанций должны быть обеспечены на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом она написала 9 марта в Twitter.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

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По ее словам, АЭС нельзя делать целью боевых действий. Глава МИД ФРГ выразила благодарность генеральному директору Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и другим сотрудникам организации за их «деятельность в сложных условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта украинские вооруженные формирования нанесли удар по подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС, пытаясь обесточить объект. Российские специалисты оперативно перешли на резервные дизель-генераторные источники питания.