Иерусалим, 10 марта, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Спикер кнессета Израиля Микки Леви не позволил украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по вопросу российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отказавшись собирать отдельное заседание для этого, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

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По их данным, посол Украины в Иерусалиме передал Леви запрос на видеообращение Зеленского к израильским законодателям. Сам спикер кнессета ответил, что счел бы за честь организовать выступление украинского президента, однако на заседаниях отсутствует множество депутатов. В связи с этим Леви посоветовал Киеву провести телеконференцию в Zoom в частном порядке.

При этом источники утверждают, что МИД Израиля не возражал против видеообращения Зеленского к депутатам кнессета. Тем не менее отказ Леви вызвал разочарование у украинской стороны.