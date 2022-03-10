Париж, 10 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа с целью снизить зависимость от энергоресурсов России намерены главы государств и правительств Евросоюза. Об этом сказано в проекте декларации саммита стран ЕС, который запланирован во французском Версале. Документ 9 марта приводит агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

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"Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости (от российских энергоресурсов) и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — сказано в проекте документа.

При этом конечный общий срок отказа от российских энергоресурсов в проекте не устанавливается, так как разные страны Европы зависят в разной степени от российских энергоносителей.

Отмечается, что предоставление Украине по итогам саммита ускоренного доступа в Евросоюз названо маловероятным. Статус кандидата вряд ли будет предложен Украине, но предполагается, что станет возможным дальнейшее развитие сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации.

Неформальный саммит лидеров и глав правительств стран Евросоюза состоится во французском Версале 10 и 11 марта. Франция как страна — председатель ЕС в текущем полугодии завершает последние организационные приготовления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз намерен резко нарастить расходы на оборону и на обеспечение экономической независимости.