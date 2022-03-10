Новосибирск, 10 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Новосибирске появились троллейбусы с наклейками в виде буквы Z. Власти сообщили, что их наклеили и на другие виды транспорта.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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"В городе набирает темпы патриотическая акция. Сегодня на муниципальном общественном транспорте наклеена буква Z. В том числе на уборочной технике. Подключились и частные подрядчики», — цитирует редакция «НГС Новости» мэра города Анатолия Локтя.

Напомним, что знак Z на российской военной технике, задействованной в спецоперации России, означает «За победу».