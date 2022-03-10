Париж, 10 марта, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Евросоюз намерен резко нарастить расходы на оборону и на обеспечение экономической независимости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Закат Евросоюза

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"Европа десятилетиями полагалась на США как главную опору безопасности, теперь ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания», — приводит агентство выдержку из документа.

Предполагается, что этот документ может быть принят в ходе неформального саммита лидеров стран — членов Евросоюза во французском Версале. Сам саммит проходит с 10 по 11 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, на неформальном саммите ЕС в Версале будет обсуждаться вопрос запрета на импорт нефти из России. При этом, по данным источников, среди стран Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу.