Сеул, 10 марта, 2022, 04:27 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 327 549 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 327 490 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом в Южной Корее уже вторые сутки подряд выявляют свыше 320 тыс. инфицированных ежедневно. Центр предполагает, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 5 539 650. Также за минувшие сутки в стране скончались 206 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 9646 человек.