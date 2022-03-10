Вашингтон, 10 марта, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которая на следующей неделе состоится в Брюсселе. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 9 марта сообщил журналистам.

U. S. Central Command Ллойд Джеймс Остин III

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Кирби сказал о планируемой поезде Остина в Европу, комментируя телефонный разговор своего шефа с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Джон Кирби «Министр также дал понять, как он ожидает возможности лично посетить встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор, в ходе которого глава Пентагона отрицательно высказался о намерении Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 через посредничество США.