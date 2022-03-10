Вашингтон, 10 марта, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Третья мировая война может произойти из-за того, что в настоящее время у руководства Соединенными Штатами находятся некомпетентные люди, заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Full Send Podcast.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"Да, шанс третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают», — добавил он.

Трамп подчеркнул, что угроза начала третьей мировой войны в настоящее время является серьезной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе военного усиления Германии и Японии. По его словам, сейчас Вашингтон подталкивает ФРГ и Японию к наращиванию своей военной мощи, что может привести к непредсказуемым последствиям.