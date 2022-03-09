Берн, 10 марта, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Швейцарская корпорация Nestle приостанавливает инвестиции на территории России из-за ситуации вокруг Украины, 9 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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В организации отметили, что поставки продуктов питания в РФ будут продолжены. Ранее Nestle отказалась от рекламы своей продукции в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта американская компания Amazon приостановила отгрузку в РФ товаров, которые продаются на сайте этой организации. Также для российских пользователей был ограничен доступ к сервису Prime Video.