Вашингтон, 10 марта, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Американская машиностроительная компания Deere & Company, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, прекращает поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя организации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайны John Deere

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По его словам, решение Deere принято на основании новых санкций в отношении Москвы и Минска. Кроме того, представитель компании отметил, что производитель продолжает следить за ситуацией вокруг давления на Россию и Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о временной остановке своих заводов в России.