Вашингтон, 10 марта, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Сумма в размере $1,4 млрд будет выделена Международным валютным фондом в качестве экстренной финансовой помощи Украине, 9 марта сообщила организация на своем сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Указанное решение утвердил исполнительный совет учреждения. В заявлении МВФ отмечается, что совет организации «выражает решительную поддержку» народу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Всемирный банк (ВБ) объявил о том, что предоставит Киеву финансовую помощь в размере $723 млн.