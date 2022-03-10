Вашингтон, 10 марта, 2022, 04:54 — ИА Регнум. В панамериканской организации здравоохранения 9 марта сообщили, что с начала пандемии коронавируса более 2,6 миллиона жителей Северной и Южной Америки скончались от COVID-19.

Сальвадор Дали. Открытие Америки усилием сна Христофора Колумба. 1959

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Кубинское новостное агентство Prensa Latina цитирует слова главы организации Клариссы Этьен, которая заявила, что именно на Америку приходится наибольшее число смертей от коронавируса в мире.

Всего в мире зарегистрировано свыше 6 млн смертей, связанных с SARS-CoV-2, из них чуть менее половины зарегистрировано в Америке, несмотря на то, что там проживает менее 13% жителей планеты.

Коронавирусной инфекцией в Америке уже заразились 148 миллионов граждан, и ученые предупреждают, что выжившие будут страдать от его последствий всю жизнь. Отмечается негативное влияние заболевания на психологическое здоровье. Этьен завершила свою нерадостную речь призывом не расслабляться и помнить, что «оптимизм не может контролировать вирус».