Вашингтон, 10 марта, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским предоставление дополнительной помощи Украине. Об этом говорится в официальном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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«Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают всех союзников по НАТО, и выразил признательность министру иностранных дел Липавскому за военную помощь Украине со стороны Чешской Республики», — заявили в американском Госдепе.

Также Липавский и Блинкен обсуждали ход российской операции по денацификации и демилитаризации Украины. Подробностей этих переговоров не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта власти Чехии не исключили выплат по 200 евро каждому беженцу с Украины ежемесячно. Предполагается, что финансовую помощь они смогут получать в течение трех месяцев после въезда в страну.