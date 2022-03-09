Нью-Йорк, США, 10 марта, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Действие двухсторонних санкций не должно приносить вред простым гражданам, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 9 марта в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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Ему задали вопрос по поводу влияния санкционных ограничений на поставки вакцин от коронавирусной инфекции из России. Дюжаррик отметил, что не имеет достаточных знаний о такой связи, но подчеркнул, что ООН выступает за безопасность санкций для обычных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта бывший министр Италии Паоло Савона заявил, что санкции против России наносят ущерб жителям Запада.