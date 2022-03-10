Гавана, 10 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. В минздраве Кубы 9 марта сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 518 новых случаев заражения коронавирусом. 575 человек выздоровели, зарегистрирован один летальный исход.

Куба

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В стране госпитализированы 7198 пациентов с COVID-19, из них 15 находятся в реанимации. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 074 469 случаев заражения коронавирусом, из них от осложнений умерли 8502 человека.

Летальность от COVID-19 на острове составляет всего 0,79%, что значительно ниже общемирового показателя 1,34% и 1,78% в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что свыше 80% населения Кубы уже привились тремя дозами вакцины от коронавируса.