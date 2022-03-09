Подгорица, 9 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Акция в поддержку спецоперации ВС России на Украине прошла в Подгорице, сообщает 9 марта IN4S. Мероприятие провели местные жители на площади перед зданием парламента Черногории.

Флаг Черногории

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Люди пришли на площадь с флагами своей страны, а также России и Сербии. На плакатах — слова в поддержку России. Кроме того, на площади звучал российский гимн. Правоохранители не предпринимали никаких действий.

Один из организаторов акции сказал: «Да здравствуют Россия, Черногория и президент [РФ] Владимир Путин!». Он добавил, что участники мероприятия пришли поддержать русских братьев.