Сан-Хосе, 9 марта, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В Коста-Рике за последние сутки выявлено 1458 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек с диагнозом COVID-19, сообщает 9 марта министерство здравоохранения страны.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

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Всего с начала пандемии в стране выявлено 818 996 случаев заражения, число летальных исходов достигло 8136, выздоровели 711 766 пациентов. Число активных случаев заражения составляет 99 094, госпитализировано 815 пациентов, из них 104 находятся в реанимации.

Несмотря на то, что число заражений среди женщин несколько выше, чем среди мужчин, число жертв среди мужчин на 1700 выше (4946), чем среди женщин (3190).