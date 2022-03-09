Архангельск, 9 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 511 003 человека, в том числе 202 подростка, сообщает региональный минздрав.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

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По данным ведомства, первый этап вакцинации в регионе прошли 532 315 человек, в том числе 399 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Архангельской области признан достаточным.