Архангельск, , 17:52 — REGNUM В Архангельской области достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коллективный иммунитет Perepis2020.ru

«При планомерном снижении числа заболевших и устойчивом показателе количества выздоровевших сегодня можно говорить, что в обществе на данный момент сформирован достаточный коллективный иммунитет. Но этот показатель гибкий, если люди перестанут делать прививки и ревакцинироваться против COVID-19, коллективный иммунитет пойдет на спад», — заявила она.

По данным регионального минздрава, полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 509 276 человек, в том числе 125 подростков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области отменили QR-коды.