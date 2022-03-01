Архангельск, 1 марта 2022, 17:52 — REGNUM В Архангельской области достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, передает корреспондент ИА REGNUM.
По данным регионального минздрава, полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 509 276 человек, в том числе 125 подростков.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области отменили QR-коды.