Рим, 9 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Для посещения общественных мест в Италии приехавшие в страну граждане Украины должны привиться от коронавируса или каждые двое суток делать тест, заявил в среду, 9 марта, премьер-министр Марио Драги.

Николай Хижняк, ИА REGNUM Вакцинация

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Ранее в министерстве здравоохранения Италии отмечали, что прибывающим с Украины будет лишь «предложено» прививаться.

По данным на вечер 9 марта, число приехавших в Италию с конца февраля 2022 года граждан Украины приближается к 24 тысячам.

По данным на9 марта, в Италии умерли156 357человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на156(днем ранее — на184). Число подтвержденных носителей выросло на48 483(днем ранее — на60 191). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет13 159 342 — около 22% населения страны. В настоящее время заражены1 001 922человека (на9599 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,5 миллионачеловек (более 82,2% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.