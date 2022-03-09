Брюссель, 9 марта, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Если Россия будет нападать на каналы поставок оружия Украине, в НАТО это сочтут нападением на альянс, заявил 9 марта генсек военного блока Йенс Столтенберг на организованной в Канаде онлайн-конференции.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

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По его словам, оружие на Украину поставляется странами НАТО в рамках реализации странами альянса своего «права на самооборону, закреплённого в уставе ООН».

Также он заявил, что введение бесполётной зоны над Украиной привело бы к полномасштабной войне на европейской территории с участием стран НАТО. Поскольку в случае объявления бесполётной зоны придётся атаковать системы ПВО ВС РФ, а также будут происходить «прямые столкновения с российскими самолётами».