Москва, 9 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Служебный автотранспорт Росгвардии вышел на маршрут патрулирования в Москве с символами «Z» и «V». Об этом 9 марта сообщили ИА REGNUM в столичном главке ведомства.

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Таким образом проходящие службу на территории столицы бойцы выразили поддержку специальной операции России по защите Донбасса. Отмечается, что размещенные на служебном транспорте латинские буквы «Z» и «V» символизируют мир и победу.

«Мы решили наклеить на служебный транспорт символы V и Z, — в знак поддержки наших коллег, которые сейчас сражаются с националистами и защищают мирное население от насилия и несправедливости», — отметили сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии.