Москва, 9 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро в среду, 9 марта, обновили исторические максимумы, поднявшись до 120,83 рубля и 131 рубля соответственно, но к закрытию торгов рубль немного отыграл свои позиции. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

К 19:00 мск курс доллара расчётами на «завтра» составил 120 рублей, что на 15 рублей ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь евро подорожал на 8,01 рубля — до 127 рублей.